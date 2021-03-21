В Британии заявили, что увеличение ядерного арсенала Лондоном связано с укреплением ПРО РФ

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Решение Лондона об увеличении британского ядерного потенциала связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) в России. Об этом заявил в воскресной программе вещательной корпорации BBC "Шоу Эндрю Марра" глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Мой служебный долг - гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО], - утверждал министр. - Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу".

В опубликованном 16 марта Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260. По словам Уоллеса, британский ядерный арсенал будет оставаться сравнительно небольшим и уступать французскому. При этом Уоллес отказался отвечать на вопрос о том, во сколько этот шаг обойдется британским налогоплательщикам, заявив лишь, что общая стоимость программы по обновлению ядерных средств сдерживания, включающей замену баллистических ракет Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought, составит £31 млрд ($43 млрд).

В 2010 году британское правительство заявило о намерении снизить число ядерных зарядов с 225 до 180 к середине текущего десятилетия. В представленном обзоре было отмечено, что нынешнее руководство страны считает продолжение этой политики невозможным. Данный шаг был объяснен ростом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств и необходимостью укреплять обороноспособность королевства.

В воскресенье в интервью британской радиостанции LBC посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что, выбрав такой курс, Лондон нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и многих других международных договоренностей.