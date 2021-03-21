Премьер Словакии заявил, что готов покинуть пост для выхода из правительственного кризиса

ПРАГА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии и лидер правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игор Матович выразил в воскресенье готовность покинуть кресло главы кабмина, чтобы урегулировать резкие разногласия в состоящей из четырех политических субъектов правительственной коалиции республики, возникших из-за покупки страной по его инициативе незарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило Словацкое радио.

"С целью урегулирования возникшей ситуации готов оставить пост премьера и работать в составе правительства как один из его членов", - привело радио слова Матовича, который подчеркнул, что партнеры по правительственной коалиции использовали покупку "Спутника V" для "развязывания коалиционного кризиса".

По словам политика, у него есть условия, которые должны выполнить входящие в кабмин либеральная партия "Свобода и солидарность" (СиС) и либерально-консервативная партия "За людей", добивающиеся его отстранения от должности. "Абсолютно необходимым считаю удаление [председателя СиС, министра экономики Словакии] Рихарда Сулика из состава правительства", - сказал Матович.

Он также настаивает на укреплении в правительстве позиции ОЛНЛ, год назад добившейся наибольшего успеха на парламентских выборах в республике, за счет СиС и "За людей". Матович 18 марта допустил возможность проведения в Словакии досрочных парламентских выборов, если правительственный кризис не будет быстро преодолен.

В словацкую правительственную коалицию входит также правоцентристское политическое движение "Мы - семья", на поддержку которого опирается Матович. СиС и "За людей" настаивают на том, чтобы Матович оставил пост премьера до 24 марта. В противном случае эти партии угрожают выйти из состава правительственной коалиции, которая потеряет поддержку большинства в национальном парламенте.

В Словакию 1 марта была доставлена первая партия "Спутника V". Разрешение на ее применение выдал Марек Крайчи, оставивший 12 марта из-за правительственного кризиса пост министра здравоохранения страны. Использование российской вакцины, как ранее заявлял Минздрав, должно начаться в республике во второй половине текущего месяца.