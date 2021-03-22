Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения с Россией и Турцией в преддверии саммита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят отношения с Россией на плановом заседании в понедельник в Брюсселе. Это станет своего рода подготовкой к саммиту глав государств и правительств Евросоюза 25-26 марта, на котором лидеры сообщества намерены провести стратегические дебаты по отношениям с Москвой. Кроме того, как ожидается, главы МИД утвердят новые санкции в отношении физических лиц из разных стран, включая Россию, которые ответственны, по мнению сообщества, за нарушение прав человека.

Министры иностранных дел обсудят также отношения с Турцией. Среди других тем заседания Совета ЕС - ситуация в Грузии, Венесуэле и Мьянме.

Изначально встречу 25-26 марта планировалось проводить в очном формате, поскольку, как подчеркивал глава Евросовета Шарль Мишель, дискуссию по столь сложным проблемам, как отношения Брюсселя с Москвой и Анкарой, проще вести лицом к лицу, чем в формате видеоконференции. Однако из-за резкого увеличения количества случаев заражения коронавирусом в Европе Евросовет вынужден был перенести встречу в онлайн-формат.

Новые санкции

Главы МИД, как ожидается, утвердят санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, несущих ответственность, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Их окончательно согласовали 17 марта послы стран сообщества, сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из европейских государств в Совете ЕС. По данным дипломата, в черный список вошли более 10 человек из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию.

Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель расскажет об отношениях с РФ после введения ЕС впервые в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека, 2 марта санкций против четырех граждан РФ - генерального прокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.

После этого, как сообщил накануне журналистам представитель ЕС, министры "обменяются мнениями по работе, проводимой ЕС по наращиванию поддержки российского гражданского общества и расширению межличностных контактов, дальнейшему укреплению отношений с восточными партнерами ЕС [Армения, Грузия, Белоруссия, Азербайджан, Украина, Молдавия] и другими соседями, а также принятию более решительных мер по противодействию гибридным угрозам, исходящим от России". На основе этого обмена мнениями и будут впоследствии вестись дебаты на саммите ЕС.

Фактор Байдена и пандемии

По оценкам опрошенных корреспондентом ТАСС экспертов, утвердительный ответ президента США Джо Байдена на вопрос журналистов о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, может дополнительно осложнить дискуссию по РФ на саммите ЕС. В Брюсселе это заявление расценивают как сигнал о намерении Вашингтона проводить предельно жесткий курс в отношении Москвы и приглашение к европейским союзникам следовать в том же направлении. Этот сигнал будет поддержан лидерами ряда государств Восточной Европы.

Однако среди остальных государств ЕС готовности к новой эскалации напряженности в отношениях с Москвой нет. Они опасаются, что углубление конфронтации с Россией, выходящее за пределы принятия символических санкций против нескольких физических лиц, не принесет им заметных дивидендов, а лишь дополнительно ослабит ЕС, который нуждается в интенсивном восстановлении своей экономики после пандемии. Дополнительным фактором в вопросе переоценки отношений с Россией сейчас становится проблема вакцинации в Евросоюзе, который в условиях третьей волны пандемии продолжает испытывать острый дефицит вакцин от COVID-19 от западных поставщиков. Большинство стран ЕС уже почти три месяца ведут вакцинацию приоритетных групп, а массовая прививочная кампания для всех желающих пока не стартовала. В этих условиях приобретение российской вакцины "Спутник V" представляется многим странам реальной возможностью переломить ситуацию и сделать шаг к смягчению жестких карантинных норм.

Отношения с Турцией

Министры также обсудят отношения между ЕС и Турцией, в том числе в контексте последних событий в Восточном Средиземноморье и других региональных вопросов. Как напомнил представитель ЕС, на саммите в декабре лидеры ЕС поручили Боррелю подготовить к марту доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений между Евросоюзом и Турцией. Тогда же главы государств и правительств приняли решение расширить санкционный список против Турции из-за ее действий в Средиземном море. При этом они отложили введение жестких экономических санкций против Анкары до марта, призвав Турцию до этого времени занять конструктивную позицию по Средиземному морю, Греции и Кипру.

Однако, как сообщило на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, Брюссель пока не рассматривает вопрос о введении экономических санкций против Анкары и расширении санкционного списка в отношении руководителей турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation). При этом другой источник в ЕС заверил, что "работа над этим вопросом так и не началась", в то время как еще один чиновник акцентировал внимание на "приоритетности дипломатического пути решения проблемы". В ЕС, как пишет Reuters, отказались от комментариев.

Основными факторами, заставившими Евросоюз пойти на этот шаг, как указывает агентство, стали более конструктивная позиция Турции, поддержка канцлером Германии Ангелой Меркель примирительного подхода и первые за пять лет прямые переговоры между Турцией и Грецией. Кроме того, по словам дипломатов, администрация Байдена также призвала Брюссель не вводить дополнительные санкции, в то время как Турция, вероятно, более склонна к поиску компромисса.