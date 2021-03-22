Экс-советник Трампа заявил, что слабость Байдена угрожает безопасности США

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден с трудном дает интервью и демонстрирует слабость, это создает угрозу для США. Такое мнение выразил в субботу в эфире телеканала Fox News Стивен Миллер, который ранее являлся старшим советником 45-го президента США Дональда Трампа.

"Наши соперники по всему миру - Иран, Россия, Венесуэла и Китай - следят за США и за тем, кто представляет страну - за президентом, который не может дать безобидное интервью без шпаргалки и падает, поднимаясь по трапу: не один раз, не два, а трижды. На это грустно смотреть. Мне это удовольствия не доставляет", - сказал Миллер. "Это не смешно, а чрезвычайно серьезно", - добавил он.

"Они открыто насмехаются над нами, над президентом Байденом. Это унизительно", - подчеркнул бывший старший советник Трампа. По его мнению, другие страны "чувствуют слабость" американского руководства. "Мы все меньше в безопасности", - полагает Миллер. Он назвал происходящее "кризисом в сфере национальной безопасности".

Ранее на этой неделе 78-летний Байден оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Он достаточно быстро встал и поднялся по трапу. Как сообщила позже директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, американскому лидеру не понадобилась медицинская помощь.