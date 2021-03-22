В ЮНЕСКО допустили, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, опубликованном в понедельник по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

"Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Эта проблема подробно раскрывается в 200-страничном докладе, авторы которого подчеркивают, что стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Исследователи приводят целый ряд аспектов, которые влияют на этот показатель, разбив их на пять категорий: оценка водных источников, водных ресурсов и экосистем, оценка водной инфраструктуры для хранения, использования, повторного использования или улучшения водоснабжения, оценка услуг водоснабжения, в основном питьевой воды, санитарии и связанных с ними аспектов здоровья человека, оценка воды как фактора производства и социально-экономической деятельности, прочие социокультурные ценности воды, включая рекреационные, культурные и духовные атрибуты.

Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%", и ситуация усугубится за счет других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии. Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.

"В то время как оценка денежной стоимости проста и удобна в сельском хозяйстве и промышленности, ее недостатком является недооценка, даже исключение других аспектов, которые труднее монетизировать. Как мы можем измерить стоимость 443 млн школьных дней, которые дети пропускают ежегодно из-за болезней, связанных с водой?" - задаются вопросом исследователи. "Тем не менее, можно разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов вместе, чтобы определить соответствующие варианты политики", - добавляют в ЮНЕСКО.