Конгрессмен США Том Рид заявил, что завершит карьеру после обвинений в домогательствах

ТАСС, 22 марта. Член Палаты представителей Конгресса США Том Рид (республиканец от штата Нью-Йорк) в воскресенье заявил, что не будет переизбираться в 2022 году, после того как бывшая лоббистка обвинила его в сексуальных домогательствах.

О том, что Николетт Дэвис, представлявшая тогда страховую компанию, в 2017 году подверглась домогательствам со стороны политика, сообщила 19 марта газета The Washington Post. По словам Дэвис, Рид был пьян и вел себя неподобающе. Изначально республиканец в ответ на вопросы издания ответил: "Это [описание Дэвис] неправильный пересказ моих действий".

"Если подумать, мое собственное представление о случившемся не имеет значения. Попросту говоря, мое поведение причинило ей боль, продемонстрировало ей [мое] неуважение и было непрофессиональным. Я был не прав, я прошу прощения, и я беру на себя всю ответственность [за случившееся]", - цитирует Рида портал Axios. Конгрессмен извинился перед своей женой и семьей и признался, что в 2017 году начал лечиться от алкогольной зависимости.

Как отмечает The Washington Post, ранее политик высказывался за импичмент губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого несколько женщин обвинили в домогательствах. На фоне скандала с Куомо Рид начал формировать команду, чтобы самому баллотироваться в губернаторы.