В Китае заявили, что визит Лаврова не направлен против третьих стран

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай не направлен против третьих государств и никак не связан с недавними китайско-американскими переговорами высокого уровня на Аляске. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Что касается упомянутых вами сведений о том, что нынешний визит Лаврова в Китай был организован после китайско-американского диалога высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска), то, полагаю, вам известно о том, что во внешнеполитических делах визит предполагает двустороннюю договоренность", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса.

"Развитие отношений между Китаем и Россией не направлено против третьих стран. И, в отличие от других, мы не используем отношения, исходя из каких-либо мотивов", - добавила дипломат.