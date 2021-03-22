В Витебске у участника акций протеста обнаружили нацистскую атрибутику

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Витебска за оскорбление милиционера, при обыске его квартиры нашли протестную и нацистскую атрибутику. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram.

"На 35-летнего неработающего жителя областного центра вышли сотрудники ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией) МВД в результате работы по выявлению людей с экстремистскими взглядами и сторонников массовых беспорядков. Мужчина оскорбил милиционера в одном из Telegram-каналов", - отмечается в сообщении официального представителя МВД.

По информации Чемодановой, следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление должностного лица. "В квартире фигуранта оперативники нашли протестную и нацистскую атрибутику, кастет и медицинские скальпели", - добавила пресс-секретарь ведомства. По ее данным, 15 марта задержанный получил визу и намеревался выехать в Польшу. "Сейчас он находится в ИВС и проверяется на причастность к преступлениям и правонарушениям, связанным с несанкционированными массовыми мероприятиями. За это мужчина уже привлекался к административной ответственности", - отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Оппозиция призывает своих сторонников к новым централизованным акциям весной. Власти заявили, что им известны сценарии планируемых протестов, которые могут пройти в республике 25-27 марта, и они готовы их пресечь.