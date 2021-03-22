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Новый глава Генштаба ВС Армении заявил, что армия сохранит нейтралитет в вопросах политики

Новый глава Генштаба ВС Армении заявил, что армия сохранит нейтралитет в политических вопросах.

В Витебске у участника акций протеста обнаружили нацистскую атрибутику
Также в одном из Telegram-каналов мужчина оставил оскорбительный комментарий в адрес милиционера
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