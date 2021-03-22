Эксперт: санкции США и их союзников против России являются неприкрытым проявлением силы

СИДНЕЙ, 22 марта. /ТАСС/. Санкционное давление, которым США угрожают России из-за якобы выявленных попыток Москвы повлиять на исход президентских выборов, демонстрирует неуважение к международному праву и привычку действовать с позиции силы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС австралийский эксперт в области международной политики, работавший ранее в качестве посла в ряде стран, Тони Кевин.

"Нет никакого оправдания санкциям в отношении любого государства, если они не имеют под собой основания в виде решения Совета Безопасности ООН. Такие рестрикции нарушают глобальные правила свободной торговли, которым обязаны следовать все страны - члены ООН, это ничем не прикрытое проявление силы. Подобная политика в долгосрочной перспективе будет обречена на провал, поскольку государства во главе с Китаем и Россией, а также другие крупные торговые державы создадут альтернативные международные торговые и банковские платежные системы, не подверженные санкционному давлению США", - сказал он.

Эксперт выразил убеждение, что политика Австралии, объявившей об "автономных" (не предусмотренных резолюциями СБ ООН) ограничительных мерах в отношении РФ в 2014 году, направлена на безусловную поддержку партнеров по альянсу "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. "Полагаю, список имен и предприятий, подпадающих под австралийские санкции, в целом соответствует заявлениям правительства США о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц. Австралия еще не объявила о каких-либо новых мерах против России с тех пор, как президент [США Джо] Байден пришел к власти, но такое решение вполне может быть сейчас в процессе [подготовки]. Ведь антироссийские активисты, такие как Уильям Браудер, продолжают регулярно настаивать на необходимости укрепить единый санкционный фронт западных правительств против России", - отметил Кевин.

По его словам, вопросы расширения Австралией своей программы рестрикций в отношении России пока не обсуждаются, но "американский истеблишмент может ожидать, что [его] младший союзник и партнер будет применять санкции в соответствии с американской политикой". "Австралийская политическая элита опасается, что в противном случае ее действия или бездействие сочтут предательством. Эти вопросы не обсуждаются в австралийских политических кругах или средствах массовой информации. Они также находятся за пределами допустимых общественных дебатов, хотя очевидно, что Австралии нет никакого смысла поддерживать санкции, не соответствующие ее национальным интересам", - заключил собеседник агентства.

Тони Кевин начинал дипломатическую карьеру в 1969 году в Москве, в дальнейшем занимал пост посла Австралии в Польше, Чехии, Словакии и Камбодже. Оставив службу, он сосредоточился на международной политической экспертизе и написал несколько книг, в том числе "Возвращение в Москву" (2017), посвященную его пребыванию в России.