На Украине считают, что возможности для сохранения перемирия в Донбассе есть

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского считает, что увеличение количества обстрелов в Донбассе не повлияет серьезным образом на переговоры о сохранении режима прекращения огня в регионе. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Мы понимаем, что количество обстрелов, к сожалению, увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. Но в целом на переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет. Возможности для дальнейшего сохранения перемирия, безусловно, есть", - отметила она в эфире телеканала "Дом", заверив, что Киев будет использовать такие возможности.

Мендель утверждает, что украинские власти настроены на урегулирование конфликта путем диалога. "Владимир Зеленский побывал там (в подконтрольном правительству Киева Донбассе) уже 20 раз за менее чем два года своего президентства. Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, прогресс в урегулировании в Донбассе дают переговоры в международных форматах. "По данным ОБСЕ, за пять недель до начала перемирия, а это 27 июля 2020 года, было зафиксировано более 18 тыс. нарушений режима прекращения огня. А за семь недель после - всего более тысячи. Значит, переговоры дают результат. И речь идет о переговорах на международном уровне в трехсторонней контактной группе (Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины) и в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция)", - отметила Мендель.

Перемирие на востоке Украины

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов. Вводится запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР или ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. При этом все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Однако после этого Минобороны Украины издало распоряжение, фактически исключившее из соглашения основной его пункт - о невозможности открывать ответный огонь без попытки сначала задействовать координационный механизм. В этом распоряжении прямо говорится, что "в случае нарушения противником "режима тишины" и создания угрозы жизни украинским военнослужащим, Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

20 марта стало известно о том, что Киев на последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" вновь отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, в этой связи представляющий на переговорах Россию замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам письмо, в котором предложил зафиксировать отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от июля 2020 года и "приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта".