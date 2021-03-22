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Два россиянина подпали под санкции ЕС за "репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне

В черный список включили заместителя председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайда Висмурадова и экс-главу полиции города Аргун Аюба Катаева

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против двух граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне.

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Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, где в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

В черный список попали заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.

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