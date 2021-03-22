Два россиянина подпали под санкции ЕС за "репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против двух граждан России за "пытки и репрессии в отношении ЛГБТИ-сообщества" в Чечне.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, где в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

В черный список попали заместитель председателя правительства Чеченской Республики по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Им запрещен въезд в страны ЕС, а их банковские счета в случае обнаружения там будут заморожены.