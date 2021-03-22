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Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико не признал свою вину в суде

Он заявил, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Бывший председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктор Бабарико в ходе судебных слушаний в Верховном суде Белоруссии отказался признать свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют", - заявил Бабарико.

Остальные семь фигурантов уголовного дела полностью признали свою вину.

Бывшему председателю правления кредитной организации Виктору Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. По делу также проходит совладелец и руководитель ООО "Активлизинг".

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