Парламент Каталонии 26 марта обсудит кандидатуру нового лидера региона

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Парламент Каталонии проведет в пятницу, 26 марта, заседание по вопросу утверждения нового главы правительства испанского региона. Об этом заявила в понедельник председатель законодательного органа Лаура Боррас в интервью телеканалу TV3.

"В пятницу пройдет заседание и будет кандидат [на пост лидера автономного сообщества], - заверила спикер парламента. - Я обязана созвать пленарное заседание по вступлению в должность [нового главы кабмина Каталонии]".

Наиболее вероятным претендентом на пост председателя правительства автономии является сторонник партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) Пере Арагонес, который поддерживает независимость региона. Для того чтобы добиться его утверждения лидером Каталонии, ЛРК необходима поддержка двух других сепаратистских политических сил. Ранее республиканцы уже достигли договоренностей с партией "Кандидаты за народное единство". По данным местных СМИ, соглашение предусматривает, среди прочего, создание "необходимых условий в течение срока полномочий для нового демократического натиска, предпочтительно в форме референдума".

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК (33 из 135 кресел), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

38-летний Арагонес занял пост замглавы правительства Каталонии в 2018 году. Однако в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент кабмин автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате Торра утратил статус лидера региона, а Арагонес стал исполняющим обязанности главы каталонского правительства.