Премьер-министр Украины выступил за более ясный подход к антироссийским санкциям

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за более ясный подход в отношении продления антироссийских санкций и призвал к их ужесточению. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью газете Handelsblatt .

"Мы считаем, что санкции не нужно просто продлевать. Скорее, они должны стать более ясными, четкими и, прежде всего, более жесткими в будущем", - считает Шмыгаль. При этом санкции, по его мнению, "являются эффективным средством воздействия, и их можно расширить".

Вместе с тем украинский премьер затронул тему возможных рестрикций в отношении газопровода "Северный поток - 2". В частности, Шмыгаль подтвердил позицию Украины по вопросу введения санкций, связанных с реализацией проекта. "Мы рассматриваем "Северный поток - 2" как чисто политический проект. Возможно, изначально он был коммерческим проектом, но в сегодняшних условиях <...> этот проект, несомненно, имеет геополитическое измерение", - подчеркнул премьер Украины. "Поэтому мы полностью поддерживаем все санкции против строительства "Северного потока - 2", - заключил Шмыгаль.

3 марта послы 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали продление на шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года - действия персональных санкций против России по Украине. По сложившейся практике утверждение продления санкций против РФ происходит автоматически без дальнейшего обсуждения. В этот санкционный список входит около 180 физических лиц России и Украины, включая представителей руководства РФ и Луганской и Донецкой народных республик и порядка 48 юрлиц, в число которых главным образом входят органы власти и силовые подразделения народных республик. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые деловые контакты с внесенными в черный список юрлицами.

Этот блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, действие которых было продлено последний раз в январе - до 31 июля 2021 года и санкций против граждан и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.