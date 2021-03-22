Спецслужбы Латвии считают, что РФ изучает действия страны в пандемию на случай конфликта

РИГА, 22 марта. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии считает, что разведывательные ведомства "недружественных стран" изучают работу учреждений республики в условиях пандемии коронавируса, чтобы понять их способность реагировать в случае потенциальной военной конфронтации. Такой вывод содержится в обнародованном в понедельник отчете СГБ за 2020 год, выдержки из которого приводит местное агентство LETA .

"Пандемия COVID-19 создала не только вызовы, но и беспрецедентные возможности для спецслужб недружественных стран. Действия ответственных органов власти в период пандемии демонстрируют готовность страны справляться с кризисными ситуациями, и, изучив их действия в это время, спецслужбы недружественных стран могут выявить и спрогнозировать возможности реагирования различных ведомств в случае возникновения потенциальной военной конфронтации. Поэтому, помимо привычных направлений, в 2020 году российские спецслужбы также сосредоточились на актуальных вопросах в контексте COVID-19", - утверждается в документе.

По версии СГБ, в прошлом году угроза интересам национальной безопасности республики со стороны спецслужб "недружественных стран" оставалась неизменно высокой. "Как и в предыдущие годы, наиболее серьезные угрозы безопасности в сфере контрразведки исходили от российских спецслужб. Также наблюдался растущий интерес и со стороны спецслужб Китая", - отмечается в докладе.

СГБ также утверждает, что меры, принятые в Латвии и в других странах для предотвращения распространения коронавируса, затруднили работу иностранных спецслужб, в том числе вынудив их собирать информацию удаленно. "По мере того как пандемия COVID-19 уменьшала возможности очной работы с агентурой, росла важность альтернативных платформ разведки - киберразведки, спутниковой разведки и сбора разведывательной информации из открытых источников", - говорится в отчете.

Из него также следует, что в прошлом году интерес у спецслужб "недружественных стран" по-прежнему вызывали боевые части НАТО в Латвии, ее роль в Североатлантическом альянсе и ЕС, внутренняя, внешняя и оборонная политика, социально-экономическая ситуация в республике, состояние правоохранительных органов, учреждений государственного управления, а также положение в стратегически важных отраслях и объекты критической инфраструктуры.