Китай ввел санкции против 10 парламентариев, ученых и политиков из ЕС

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Китая ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД КНР.

Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.

МИД КНР потребовал от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела Синьцзяна.

Китай пойдет на дальнейшие действия, если ЕС не прекратит политику двойных стандартов в сфере прав человека, добавили в МИД КНР.