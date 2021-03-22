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Политический кризис в Мьянме

ЕС ввел санкции против 11 человек за военный переворот в Мьянме

Ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за военный переворот и репрессии в Мьянме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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"Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 11 лиц, ответственных за военный переворот, организованный в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021 года, и последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что 10 из 11 человек "принадлежат к высшим чинам Вооруженных сил Мьянмы (Татмадау), включая главнокомандующего и заместителя главнокомандующего". "Введенные сегодня ограничительные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим лицам", - пояснил Совет.

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