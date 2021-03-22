Спикером парламента и и.о. президента непризнанного Косова стал Глаук Конюфца

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Депутат праворадикального "Самоопределения" Глаук Конюфца избран спикером парламента непризнанного Косова и исполняющим обязанности главы самопровозглашенного образования. Об этом сообщило в понедельник агентство Tanjug.

За избрание Конюфцы спикером проголосовали 69 депутатов из 120. Вице-спикерами избраны Славко Симич из "Сербского списка" и Бесим Арифи от нацменьшинств. После избрания прошла церемония передачи полномочий Конюфце и.о. главы Косова от Вьосы Османи.

Ожидается, что в ближайшее время Конюфца подпишет мандат на формирование правительства лидеру "Самоопределения" Альбину Курти.

Это уже вторая попытка Конюфцы на посту спикера, ранее он недолго занимал эту должность в начале 2020 года, а затем занял кресло министра иностранных дел в техническом правительстве непризнанного образования. Во время своей недолгой дипломатической карьеры он подвергся критике постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который указал ему на неуместный фон для выступления по видеосвязи в виде желто-голубого флага непризнанной республики, попросив секретариат инструктировать всех, кто выступает в СБ ООН, о том, какие символы могут быть уместны на фоне.

В непризнанном Косове 14 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По данным ЦИК Косова, партия "Самоопределение" набрала 47,85% голосов, на втором месте Демократическая партия Косова (17,41%) экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала. На третьем месте Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы (13,08%), на четвертом - "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная с результатом 7,43%. В населенных сербами муниципалитетах убедительную победу одержала партия "Сербский список", получив все 10 депутатских кресел из 10 возможных. По предварительным данным ЦИК, "Сербский список" набрал в сербских районах 99% голосов.

Партия "Самоопределение" резко улучшила свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда эта политическая сила набрала 26,15%. В то же время Курти не хватает голосов для самостоятельного формирования правительства. По мнению сербских аналитиков, усиление "Самоопределения" будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом.