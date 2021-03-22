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Украина открыла дело против российских артистов, выступивших на открытии моста в Крыму

Уголовное дело возбудили в отношении 23 человек
Здание Генеральной прокуратуры Украины Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. Об этом сообщила в понедельник так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

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