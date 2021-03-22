Суд в Минске признал законным продление ареста члену совета оппозиции Марии Колесниковой

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой на продление срока ее содержания под стражей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, опубликованном в понедельник.

"Минский городской суд отказал защите Марии Колесниковой в удовлетворении жалобы. Ранее срок содержания в СИЗО ей продлили до 8 мая", - говорится в сообщении.

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Затем в феврале Колесникову обвинили еще по двум статьям УК - в том числе и в заговоре с целью захвата власти, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента Белоруссии одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС.