В Германии заявили, что приняли к сведению санкции Китая против представителей ЕС

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Германия принимает к сведению санкции Китая, введенные против представителей Европейского союза. Об этом заявила в понедельник журналистам представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"Мы видели сообщение об этом. Мы принимаем его к сведению", - сказала она.

Ранее главы МИД ЕС утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека.

Правительство Китая после этого ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В списке оказались два парламентария из Германии.