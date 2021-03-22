Глава Евросовета заявил в разговоре с Путиным о низком уровне отношений ЕС и России

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил мнение, что отношения ЕС и РФ находятся на низком уровне. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам разговора.

"Руководители обсудили отношения ЕС и России, - отмечается в нем. - Председатель [Евросовета Шарль] Мишель выразил мнение, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС [к России] по пяти руководящим принципам, основанным на основных ценностях ЕС".

"Пять руководящих принципов" включают в себя, в частности, следование минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, противодействие Москве при избирательном сотрудничестве с ней по некоторым вопросам.

В заявлении Евросовета также говорится, что "в настоящее время во многих областях существуют разногласия" между Россией и ЕС. При этом "иное направление" в отношениях сторон, считают в Брюсселе, возможно лишь при "устойчивом прогрессе" в выполнении минских соглашений и "уважении прав человека". В этом контексте, отмечается в заявлении, "Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина [Алексея] Навального", которому суд заменил на реальный условный срок по делу "Ив Роше" из-за многочисленных нарушений.

Ранее о разговоре Путина и Мишеля сообщила пресс-служба Кремля. Как отмечалось в релизе, президент РФ также "дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-еэсовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". Москва заявила о готовности к восстановлению нормального и неполитизированного взаимодействия с ЕС.

Кроме того, согласно сообщению Кремля, руководители РФ и ЕС обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, вакцину "Спутник V", конфликт на востоке Украины и ситуацию в Белоруссии. Об обмене мнениями в вопросах распространения коронавируса, а также по вакцинам, региональным и глобальным вопросам сообщил и Евросовет.