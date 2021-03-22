Генсек НАТО обсудил с премьером Болгарии взаимоотношения с Россией

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел переговоры с главой правительства Болгарии Бойко Борисовым и обсудил с ним отношения с Россией.

"Только что говорил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, нашим надежным союзником по НАТО. Мы обсудили различные вопросы двусторонней повестки, включая отношения с Россией", - написал он в понедельник в Twitter.

Ранее на пресс-конференции в бельгийской столице Столтенберг заявил, что альянс "внимательно следит за ходом расследования в Болгарии в отношении лиц, которые обвиняются в шпионаже в пользу России".

"НАТО придает особое значение защите своей информации и документов", - добавил он.

Генсек также повторил, что вопрос об отношениях с Россией министры иностранных дел государств НАТО обсудят 23 марта на встрече в Брюсселе.

В пятницу прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В понедельник окружной военный суд по ходатайству следствия поместил пятерых из них под стражу. Еще один подозреваемый отпущен под залог, поскольку на его аресте прокуратура не настаивала. В свою очередь МИД республики объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата.

Посольство России при этом подчеркнуло, что "считает решение болгарской стороны необоснованным", а Москва оставляет за собой право на ответные действия.