Белорусскому блогеру Лосику продлили арест на два месяца

МИНСК, 22 марта. /ТАСС/. Срок содержания под стражей администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика продлили на два месяца, до 22 мая. Об этом сообщает в понедельник незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Политзаключенному Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей на два месяца. Он находится в заключении 270 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока нет никаких сведений о каких-либо следственных действий с его участием, а также когда возможен суд над блогером.

15 декабря минувшего года Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 марта 2021 года. Блогера задержали 25 июня у него дома в Барановичах. Ему предъявили обвинение в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). 15 декабря ему предъявили новое обвинение - в подготовке к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). После этого Лосик объявил голодовку, которая продолжалась до 25 января. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.