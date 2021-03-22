Главы МИД стран СНГ заявили, что осуждают вмешательство с целью свержения правительств

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Главы МИД стран СНГ осуждают вмешательство во внутренние дела независимых государств с целью свержения легитимных правительств. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств - участников СНГ об укреплении роли международного права.

"Вновь подтверждаем важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, осуждаем как нарушение этого принципа любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств, а также экстерриториальное применение государствами национального права в нарушение международного права", - указано в заявлении, размещенном в понедельник на сайте МИД РФ.

В документе отмечается, что главы МИД стран СНГ считают неприемлемыми односторонние военные вмешательства и подтверждают приверженность принципу мирного разрешения споров в соответствии с международным правом. "Всецело поддерживаем принцип международного права, согласно которому государства воздерживаются от угрозы силой или от ее применения в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, считаем неприемлемыми односторонние военные вмешательства", - указывается в заявлении.

Дипломаты отметили серьезность растущей угрозы всеобщему миру и безопасности в связи с вмешательством, в том числе вооруженным, во внутренние и внешние дела государств. Кроме того, подчеркивается приверженность укреплению центральной роли ООН в обеспечении мира и безопасности, важную роль ее Устава и закрепленных в нем целей и принципов для формирования императивных норм международного права и его прогрессивного развития.

Главы МИД стран СНГ также подтвердили приверженность принципу мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, согласно которому государства должны урегулировать споры при помощи согласованных между ними форматов, средств и механизмов, направленных на ослабление напряженности и восстановление мирного сотрудничества между сторонами спора.

"Считаем, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться и что нарушение этих обязательств несовместимо с принципом суверенного равенства государств и чревато обострением напряженности в межгосударственных отношениях", - отмечается в заявлении.

Введение санкций

В заявлении также отмечается, что страны СНГ выступают против использования односторонних мер экономического давления и принуждения отдельными государствами и призывают прекратить эту практику. "Считаем недопустимым использование отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других государств, - отмечается в тексте. - Выражаем серьезную озабоченность учащающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры, против других государств, считаем их примером практики двойных стандартов и призываем к прекращению этой практики".

Главы МИД подчеркнули, что введение санкций является прерогативой исключительно Совета Безопасности ООН, а принятие мер вне этих рамок подрывает целостность и эффективность действий международного органа.

В заявление указывается, что страны СНГ считают принцип суверенного равенства одним из ключевых для обеспечения стабильности международной жизни, а уважение к международному праву - основой для справедливых и равноправных отношений государств мира. "Разделяем мнение о том, что добросовестное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или навязывание государствами или группой государств собственной воли другим государствам", - отметили министры.

Страны объединения также указали на необходимость создания соответствующих условий, "позволяющих государствам реализовать свое неотъемлемое право суверенно выбирать политическую, экономическую, социальную и культурную системы развития без вмешательства в какой-либо форме или какого-либо давления со стороны другого государства или группы государств".

Кроме того, министры призвали все страны к продолжению работы по укреплению системы договоров по разоружению.

"Призываем государства продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями", - говорится в заявлении. Главы внешнеполитических ведомств указали также на необходимость продолжения сотрудничества в сфере укрепления роли международного права и справедливого мирового порядка.

Борьба с терроризмом

Министры также подчеркнули недопустимость использования террористических и экстремистских группировок как инструмента достижения политических целей.

"Отмечаем необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Глобальную контртеррористическую стратегию ООН. Признаем недопустимость использования террористических и экстремистских группировок как инструмента достижения политических целей", - подчеркивается в документе.

Как отмечается в заявлении, главы МИД стран СНГ осудили терроризм во всех его формах и проявлениях как глобальную угрозу международному миру и безопасности и вновь подтвердили, что "терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой".

"Подчеркиваем, что любые террористические акты являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их побудительных мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались", - говорится в заявлении.

В этой связи стороны приветствуют разработку и подписание Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, "отмечая, что данная инициатива является полезным шагом в продвижении многостороннего партнерства, создании синергии, осуществлении контртеррористических мер, а также обмене передовым опытом на международном, региональном и субрегиональном уровнях".