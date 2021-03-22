Саудовская Аравия выступила с инициативой по урегулированию конфликта в Йемене

ТАСС, 22 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия выдвинула новую инициативу, направленную на прекращение конфликта в Йемене. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

По словам министра, которые приводит телеканал Al-Hadath, инициатива предусматривает "полное прекращение огня под патронажем ООН" и "перезапуск политических переговоров", а также открытие аэропорта Саны для полетов по ряду международных и региональных направлений. Кроме того, коалиция под руководством Саудовской Аравии готова "ослабить блокаду" йеменского порта Ходейда и согласиться на то, чтобы "налоговые и таможенные сборы от порта поступали на совместный банковский счет в Центральном банке Йемена".

Глава саудовского МИД подчеркнул, что эта инициатива "является шансом для хуситов [мятежников из движения "Ансар Аллах"] прекратить страдания мирных йеменцев". Он также добавил, что режим прекращения огня вступит в силу "как только хуситы согласятся на реализацию инициативы".

Реакция в Йемене

Правительство Йемена приветствовало выдвинутую Эр-Риядом инициативу, заявив, что "в полной мере ценит усилия саудовской стороны" по йеменскому урегулированию.

В свою очередь хуситы негативно отреагировали на предложение Саудовской Аравии. Так, глава делегации "Ансар Аллах" на переговорах Мухаммед Абдель Салям в комментарии телеканалу Almasirah назвал инициативу несерьезной. "Для снятия блокады не требуются никакие инициативы, а спекуляции на гуманитарных вопросах являются преступлением в отношении всего йеменского народа. Саудовской Аравии следует прекратить развязанную ею агрессию и снять блокаду с Йемена, а не предлагать идеи, которые уже обсуждались ранее. <...> Любая инициатива, не учитывающая гуманитарную сторону проблемы, является несерьезной", - заявил он.

Ситуация в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.