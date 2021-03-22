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Лондон ввел санкции против четырех чиновников КНР за предполагаемые нарушения прав уйгуров

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации за якобы имеющие место нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом говорится в документе, распространенном в понедельник МИД Соединенного Королевства.

Под британские ограничительные меры попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь. Рестрикции распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

Ранее в понедельник представитель Форин оффиса утверждал, что ситуация в СУАР "находится за пределами дозволенного", а среди нарушений были названы пытки, принудительный труд и насильственная стерилизация женщин. Китай неоднократной отвергал подобные обвинения.

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