В США заявили, что продолжат добиваться отказа Турции от С-400

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация будет добиваться отказа Турции от приобретенных ею ранее российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в том числе вынося этот вопрос на рассмотрение всей Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов временный поверенный в делах США при штаб-квартире НАТО Дуглас Джонс.

"Мы продолжим обсуждать с Турцией вопросы, относящиеся к С-400, как в двусторонних контактах, так и в НАТО. Мы продолжим работать в НАТО вместе, намечая путь вперед", - заявил американский дипломат.

"США очень ясно говорили о том, как смотрят на приобретение Турцией С-400, - напомнил Джонс. - Мы выступаем против приобретения С-400". "Крупным российским системам вооружений, таким как С-400, нет места в НАТО", - сказал и.о. постпреда США при НАТО. По его словам, покупка Анкарой комплексов С-400 "также идет вразрез с обязательствами отказаться от зависимости от российских оружейных систем, которые [в свое время] взяли друг перед другом союзники" по НАТО.

При этом Джонс назвал Турцию "очень ценным союзником" США по НАТО и подчеркнул, что она вносит большой вклад в операции альянса.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозил Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешил делать эти шаги, поскольку опасался дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

В декабре 2020 года предыдущая администрация США ввела санкции в отношении Турции за покупку С-400.