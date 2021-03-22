Канада ввела санкции против чиновников Китая за предполагаемые нарушения прав уйгуров

ОТТАВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Канады ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского МИД.

"Сегодня Канада объявляет о введении санкций против четырех чиновников и одного юридического лица в соответствии с положениями [закона] о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика) за их участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - отмечается в документе. В МИД добавили, что санкции вводятся в координации с США, Великобританией и Евросоюзом.

Под канадские рестрикции попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь. Ограничения распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

В МИД Канады утверждают, что в СУАР от действий китайских властей пострадали более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств. В этой связи Оттава призвала КНР обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в СУАР для обеспечения мониторинга текущей ситуации с правами человека. "Сегодня мы вместе с нашими партнерами призываем правительство Китая положить конец этой систематической кампании репрессий в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств и привлечь виновных к ответственности", - заявил глава канадского внешнеполитического ведомства Марк Гарно.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В конце февраля нижняя палата канадского парламента - Палата общин - признала геноцидом ситуацию с положением уйгурского населения в Китае.