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Боррель назвал неприемлемым решение Китая ввести санкции против представителей ЕС

По словам главы дипломатии Евросоюза, эти меры вызывают сожаление

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Решение Китая ввести санкции против официальных лиц Евросоюза вызывает сожаление и неприемлемо. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека", - сказал он. 

По словам Борреля, ЕС призывает Китай к диалогу с Брюсселем по правам человека. "Мы хотим, чтоб Китай вовлекался в диалог с Евросоюзом по правам человека, а не в конфронтацию", - добавил дипломат.

Ранее 22 марта министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список, в частности, попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Правительство Китая ввело в ответ санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден. 

Теги
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