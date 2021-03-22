Глава МИД Китая в марте посетит Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, ОАЭ, Бахрейн и Оман

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ближайшее время совершит визиты в Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Оман. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

"Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 24 по 30 марта совершит официальные визиты в Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, ОАЭ, Бахрейн, а также деловой визит в Оман", - отмечается в документе.

Министр иностранных дел Китая в настоящее время находится в городе Гуйлинь на переговорах с прибывшим в КНР с официальным визитом его российским коллегой Сергеем Лавровым.