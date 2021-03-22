Великобритания, Канада и США выразили обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Главы МИД Великобритании Доминик Рааб, Канады Марк Гарно и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили обеспокоенность ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в понедельник Форин оффисом.

"Мы едины в нашей глубокой и сохраняющейся озабоченности по поводу нарушения прав человека и злоупотреблений в Синьцзяне. Доказательства, в том числе на основании собственных документов китайского правительства, спутниковых снимков и показаний очевидцев, неопровержимы. Обширная программа репрессий Китая включает в себя суровые ограничения религиозных свобод, использование принудительного труда, массовое содержание в лагерях для интернированных, насильственную стерилизацию и организованное уничтожение уйгурского наследия", - отмечается в коммюнике.

Упомянув санкции, введенные в понедельник Лондоном, Вашингтоном, Оттавой и Брюсселем в отношении нескольких китайских чиновников, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Канады и США заявили о том, что этот шаг "пошлет ясный сигнал" о недопустимости нарушений прав человека в Синьцзяне. "Мы совместно призываем Китай прекратить репрессивные меры в отношении уйгурских мусульман и членов других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и освободить произвольно задержанных", - говорится в заявлении для прессы.

При этом главы МИД и госсекретарь заявили о "важности и подотчетности" Пекина, потребовав от Китая "предоставить международному сообществу, включая независимых следователей из ООН, журналистов и иностранных дипломатов, беспрепятственный доступ в Синьцзян". "Мы продолжим вместе привлекать внимание к нарушениям прав человека в Китае. Мы едины и призываем к справедливости для тех, кто страдает в Синьцзяне", - подчеркивается в коммюнике.

Скоординированные санкции

Ранее в понедельник Великобритания ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации. Под британские рестриктивные меры, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь.

До этого Лондон ни разу не вводил санкции в отношении китайских чиновников. Рестрикции распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

Аналогичные меры объявила Канада, под санкции ЕС попали те же четыре китайских чиновника, а под рестрикции США - Чэнь Минго и Ван Цзюньчжэн.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе занимавший тогда пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил, что американские власти характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности". В феврале парламент Нидерландов, а также Палата общин законодательного органа Канады приняли резолюции, в которых политика Китая в Синьцзяне охарактеризована как геноцид. МИД КНР осудил эти действия и назвал эти документы клеветой и "ложью столетия".