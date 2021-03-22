Минобороны Британии назвало Россию главной угрозой европейской безопасности

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании считает, что Россия остается главной угрозой европейской безопасности. Об этом говорится в представленном в понедельник плане масштабной модернизации британских вооруженных сил.

"Россия продолжает представлять главную ядерную, обычную военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Благодаря модернизации российских вооруженных сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком", - отмечается в документе.

В тексте отмечена способность российских войск наносить высокоточные удары с помощью интегрированных систем противовоздушной обороны, "лишая Великобританию и ее союзников свободы действий". Таким образом, РФ якобы "представляет существенную угрозу способности Соединенного Королевства оказывать поддержку собственным силам и отстаивать свои интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке". В воскресенье глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Би-би-си заявил, что обнародованное Лондоном на прошлой неделе решение об увеличении британского ядерного потенциала связано с укреплением противоракетной обороны в России.

"Россия инвестирует средства в разработку значительных подводных возможностей, в том числе глубоководных, которые могут угрожать подводным кабелям, а также торпеды, способной доставить ядерный боевой заряд до береговых целей", - утверждается в документе. Страны НАТО уже долгое время заявляют о якобы существующей угрозе, которую российские субмарины могут представлять для подводных оптоволоконных кабелей интернет-связи. Для того чтобы противостоять ей, Великобритания намерена в 2024 году спустить на воду современный разведывательный корабль, одной из основных задач которого будет обнаружение иностранных субмарин и охрана подводных кабелей связи.

Всего же на протяжении 70-страничного документа Россия упоминается 11 раз, Китай - девять раз. Рост влияния и военной мощи КНР назван "важнейшим геополитическим фактором в современном мире". Отмечается, что "Китай представляет собой комплексный, системный вызов", которому необходимо противостоять для защиты ценностей и глобальных интересов Великобритании.

Комплексный обзор

Документ опубликован вслед за обнародованным на прошлой неделе британским правительством Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым, "потому что это неправда".