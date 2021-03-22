В Британии заявили, что модернизация ВМС позволит им присутствовать в Черном море

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Модернизация ВМС Великобритании должна дать стране возможность активизировать свое присутствие в Арктике, Черном и Балтийском морях. Об этом говорится в представленном в понедельник плане реформирования британских вооруженных сил.

"Крупные инвестиции в новое поколение фрегатов противолодочной обороны и улучшение оперативной совместимости с силами союзников, включая США, Францию, Норвегию и Нидерланды, гарантируют, что Соединенное Королевство сохранит свою историческую роль, обеспечивая НАТО свободу действий в Северной Атлантике и способность поддерживать европейских союзников, - сказано в документе. - Эти вложения также гарантируют, что мы сможем перебрасывать силы Соединенного Королевства на фланги НАТО, в частности в высокие широты и Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Черное моря".

Королевство намерено более активно действовать в этих регионах. Особо подчеркивается, что Великобритания будет укреплять связи с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной в обеспечении "свободы навигации и безопасности" в Черном море. Правительство страны также намерено увеличивать военное присутствие в Африке и регионах Индийского и Тихого океанов, растущее значение и приоритетность которых для Соединенного Королевства подчеркивается в плане.

Еще в ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении "создать крупнейший в Европе надводный флот", который будет включать новые многоцелевые исследовательские суда, а также восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые станут частью авианосной ударной группы королевских ВМС.

План модернизации британских ВС был опубликован вслед за обнародованным на прошлой неделе британским правительством Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях, уделяя особое внимание космосу и киберсфере. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым, "потому что это неправда".