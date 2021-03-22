Парламент Молдавии сможет еще раз предложить президенту своего кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Отказ парламента Молдавии утвердить правительство Игоря Гросу, которого выдвинула на пост премьера президент страны Майя Санду, не повлечет автоматического инициирования процедуры роспуска нынешнего состава законодательного органа. Так в ходе брифинга в понедельник прокомментировала мотивировочную часть вердикта Конституционного суда его председатель Домника Маноле.

"Парламентское большинство, о формировании которого было объявлено, после указа президента [о кандидатуре] пользуется достаточными конституционными гарантиями. Во-первых, парламентское большинство может не одобрить программу и состав правительства. Во-вторых, гипотетически, если истекает срок, предусмотренный статьей 85 (2) конституции, у парламентского большинства есть возможность обсудить проблему утверждения правительства в рамках обязательных консультаций с президентом перед инициированием процедуры роспуска парламента", - отметила Маноле.

КС признал законным указ президента о выдвижении на пост премьера лидера учрежденной главой республики несколько лет назад проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Гросу. Решение президента оспорили депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

О противостоянии

Указ о выдвижении Гросу был подписан президентом 16 марта сразу после ее консультаций с парламентскими фракциями. Эта кандидатура не обсуждалась с депутатами, поэтому лидер ПСРМ Игорь Додон назвал произошедшее "спланированной акцией". Дело в том, что в парламенте было объявлено о формировании большинства для утверждения на посту премьера экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Об этом уведомили президента, которая, согласно конституции, должна была выдвинуть ее на пост премьера.

Однако в момент переговоров президента с депутатами на странице Дурлештяну в Facebook появилось сообщение о ее отказе от назначения на пост премьера. Как объяснила Санду, при выдвижении Гросу она приняла во внимание объявление Дурлештяну в социальной сети. Депутаты ПСРМ, которые оспорили указ в КС, считают, что консультации президента с депутатами были "ненастоящими", и призвали вернуться к переговорам. На днях в парламенте было объявлено о формировании большинства в поддержку выдвижения действующего посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка на пост премьера.

Кандидатура Гросу, скорее всего, будет отклонена парламентом. Санду планировала, что это позволит ей инициировать роспуск законодательного органа, который будет признан недееспособным.

Политический кризис

Санду, которая позиционирует себя прозападным политиком, одержала победу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Она пообещала своим избирателям искоренить коррупцию в стране и потребовала отставки правительства и роспуска парламента для реализации этих целей. Под давлением акций протеста оппозиции в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ.

Теперь Санду блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы в парламент. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание улучшить представительство ПДС в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

Ранее Санду выдвинула на пост премьера представителя ПДС Наталью Гаврилицу, чья кандидатура была отклонена депутатами. Во время представления в парламенте своей программы Гаврилица подвергла жесткой критике законодателей и попросила их не утверждать правительство, чтобы тем самым спровоцировать роспуск парламента. Статья 85 конституции Молдавии отводит на утверждение правительства две попытки.