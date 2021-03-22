Парламент непризнанного Косова поддержал новое правительство во главе с Альбином Курти

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Парламент самопровозглашенного Косова поддержал в понедельник новое правительство во главе с лидером праворадикального движения "Самоопределение" Альбином Курти. Об этом информировал телеканал RTK.

Сообщается, что в поддержку кабинета Курти проголосовало 67 из 120 депутатов парламента, 30 выступили против. Оппозиция отказалась участвовать в голосовании и покинула зал заседаний.

Курти в своем первом обращении в качестве премьера назвал пандемию коронавируса главной проблемой, стоящей перед непризнанным Косово. Он также пообещал провести вакцинацию 60% населения. Новый кабинет будет состоять из 15 министров и трех вице-премьеров, из 15 министров восемь представляют движение "Самоопределение".

25 марта 2020 года парламент непризнанного Косова вынес вотум недоверия правительству Курти, которое продержалось всего около 50 дней. Причиной стали разногласия в коалиции "Самоопределения" и Демократического союза Косова, созданной по результатам выборов 6 октября 2019 года.

После этого косовский парламент 3 июня 2020 года утвердил новый кабинет министров во главе с представителем "Демократической лиги Косова" Авдулахом Хоти. Однако новый премьер не продержался и года. Его избрание было признано неконституционным, и 14 февраля 2021 года состоялись новые досрочные парламентские выборы, по результатам которых "Самоопределение" набрало 47,85% голосов избирателей.