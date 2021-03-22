Франция решительно осуждает атаку хуситов по объекту Saudi Aramco

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Франция решительно осуждает ракетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу саудовской компании Saudi Aramco, расположенному вблизи Эр-Рияда. Об этом говорится в сообщении французского МИД, распространенном в понедельник в ходе брифинга.

"Франция самым решительным образом осуждает неприемлемую атаку на компанию Saudi Aramco, совершенную 19 марта", - отмечается в коммюнике. "Париж подтверждает свою приверженность территориальной безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - подчеркивается в заявлении.

Как отметили в МИД Франции, "дестабилизирующие действия хуситов должны быть немедленно прекращены". "Франция привержена своим требованиям о прекращении боевых действий в стране и возобновлении дискуссий с целью заключения всеобъемлющего политического соглашения под эгидой ООН", - заявили в министерстве.

19 марта официальный представитель вооруженных сил мятежников бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты Saudi Aramco. Утверждалось, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, а "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности". Позднее в пятницу в Минэнерго саудовского королевства сообщили об атаке дронов ранним утром на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, в результате чего возник пожар. Погибших нет.