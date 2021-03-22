Численность ВС Великобритании планируют сократить почти на 10 тыс. человек к 2025 году

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Численность вооруженных сил (ВС) Великобритании к 2025 году сократится с 82 тыс. человек до 72,5 тыс. человек. Об этом объявил в понедельник министр обороны королевства Бен Уоллес, представляя план масштабной модернизации ВС страны, предполагающий их существенное переоснащение.

"Я принял решение о сокращении численности армии с нынешних 76,5 тыс. человек, прошедших полную подготовку, до 72,5 тыс. человек к 2025 году. Фактическая численность армии с середины прошлого десятилетия не достигала официально установленного уровня в 82 тыс. человек. Данные изменения не потребуют проведения сокращений", - отметил Уоллес, добавив, что меньшие по численности вооруженные силы "будут лучше интегрированы и более продуктивны". Численность британских ВС в последний раз уменьшалась в 2011 году, когда было сокращено больше 11 тыс. человек, в том числе 5 тыс. военнослужащих.

При этом Уоллес подчеркнул, что в ближайшем будущем задействование британских вооруженных сил "перестанет быть крайней мерой". Британские войска станут чаще использоваться, чтобы проецировать и демонстрировать силу страны и будут активнее участвовать в боевых операциях по всему миру, постоянно повышая как уровень собственной подготовки, так и качество взаимодействия с традиционными и новыми партнерами. Для этих целей будет сформирован полк рейнджеров, которые среди прочего будут проводить контрпартизанские операции в Африке и при необходимости смогут непосредственно участвовать в боевых действиях

"[Британские войска] станут более активной силой, присутствие которой будет ощущаться по всему миру. Основной задачей наших вооруженных сил останется участие в войнах, однако у них также будет роль, которую они смогут играть и период до и после того, что мы считаем войной. Будь то поддержка гуманитарных проектов, предотвращение конфликтов или миротворческие миссии ООН, - сказал Уоллес. - Появление новых технологий, использование марионеток и стремление противников не переходить грань открытого противостояния означает, что Великобритания должна играть свою роль, пресекая подобные агрессивные действия".

Внедрение современных технологий

В Минобороны последние месяцы подчеркивали, что упор при развитии ВС королевства будет сделан не на количество, а на качество, глубокую интеграцию всех родов войск, их переоснащение и внедрение современных технологий, в том числе беспилотников. Особое внимание будет также уделяться космосу и киберсфере. На развитие последнего направления будет выделено £1,5 млрд ($2,1 млрд).

На укрепление британского военного потенциала в космосе, создание нового космического командования, запуск спутников, в том числе с территории Великобритании, будет выделено £5 млрд (почти $7 млрд). £2 млрд ($2,77 млрд) будут направлены на финансирование европейского проекта по созданию истребителя шестого поколения Tempest, дронов и других элементов так называемой боевой авиационной системы будущего. £1,3 млрд ($1,8 млрд) будут потрачены на глубокую модернизацию 148 из 225 танков Challenger 2. Будет постепенно прекращена эксплуатация боевых машин пехоты (БМП) Warrior, начавших поступать на вооружение в 1988 году. Их сменят бронированные машины Boxer.

На море и в небе

План также предполагает отказ от эксплуатации 24 истребителей Typhoon, девяти вертолетов Chinook и 14 транспортников Hercules из-за их возраста. При этом не говорится о том, какое количество американских истребителей F-35 намерено приобрести британское правительство. Упоминается лишь о том, что их число будет больше заказанных к настоящему моменту 48. На смену беспилотникам Reaper придут 16 БПЛА Protector.

Британские ВМС лишатся старых фрегатов типа 23, и общее число кораблей этого класса в британском флоте временно снизится до 17, однако к 2027 году возрастет до 24. В общей сложности британские ВМС получат восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые станут частью авианосной ударной группы королевских ВМС. 13 минных тральщиков будут заменены роботами, способными обезвреживать морские мины. К 2024 году будет спущен на воду современный разведывательный корабль, одной из основных задач которого будет обнаружение иностранных субмарин и охрана подводных кабелей связи.

Общая стоимость программы обновления ядерных средств сдерживания, включающей замену баллистических ракет Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought, составит £31 млрд ($43 млрд).

Сумма финансирования оборонного сектора в ближайшие четыре годы возрастет на £24,1 млрд ($32 млрд) по сравнению с расходами, запланированными в предыдущем бюджете. £6,6 млрд из этой сумму пойдет на финансирование исследовательских программ и разработку новых видов оружия и оборонных технологий.

Позиция критиков

Признавая необходимость в модернизации британских ВС, где много лет жаловались на то, что получают недостаточно средств для поддержания обороноспособности страны, критики плана отмечают, что сокращение численности армии несет в себе риски. Так, по словам бывшего начальника Штаба обороны Соединенного Королевства Дэвида Ричардса, этот параметр сохраняет значение даже при изменении методов ведения войн, а при недостатке военнослужащих королевство может стать "привлекательной целью для потенциальных противников, таких как Россия и Китай".

План модернизации британских ВС был опубликован вслед за обнародованным на прошлой неделе британским правительством Комплексным обзором вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В нем среди прочего говорилось о том, что страна увеличит свой ядерный арсенал и существенно расширит военный потенциал в других областях. Россия в нем называется "наиболее острой прямой угрозой Великобритании".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что позиционирование России как некоей угрозы является для Москвы неприемлемым "потому что это неправда".