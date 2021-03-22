В США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Программа создания американского гиперзвукового оружия сталкивается с рядом препятствий, поскольку необходимые технологии на момент ее старта не были достаточно развитыми. Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

"Целый ряд представителей Пентагона говорил, что для того, чтобы достичь целей разработки и развертывания [гиперзвукового оружия] в рамках этих программ, необходимо преодолеть целый ряд препятствий. С этой целью Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными", - говорится в документе.

"Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы", - отмечают авторы доклада. При этом они подчеркивают, что американское военное ведомство предпринимает меры для того, чтобы устранить эти препятствия.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Бывший министр обороны США Марк Эспер 7 декабря 2019 года указывал, что Вашингтон оказался в этой сфере в роли догоняющего. А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января прошлого года на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.