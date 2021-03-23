Главы МИД 30 стран НАТО проведут первую личную встречу с участием госсекретаря США

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Главы МИД 30 стран НАТО проведут во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, главными темами станут обсуждение перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030", которая должна подготовить организацию к "вызовам будущего", дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.

Двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО 23-24 марта проходит накануне саммита глав государств и правительств ЕС, который намечен на 25-26 марта. На нем Евросоюз намерен провести переоценку отношений с Россией. На первой министерской встрече НАТО с участием Блинкена противодействию России будет посвящено отдельное заседание, которое пройдет в среду. Именно на него приглашены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и главы МИД Финляндии и Швеции, входящих в ЕС, но не являющихся членами НАТО.

"Дискуссия по России позволит обеспечить обмен мнениями и выравнивание позиций трансатлантических союзников и не входящих в НАТО стран-партнеров, а также ЕС. Мы ожидаем услышать рекомендации госсекретаря США по дальнейшим подходам к России", - сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи. Он отказался комментировать, считает ли он случайным совпадением, что все эти встречи по консолидации позиций союзников и партнеров США против России происходят после резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского руководства.

"Очень страшная" Россия

Столтенбергу на пресс-конференции в понедельник также был задан вопрос, разделяет ли он мнение Байдена о властях РФ. От прямого ответа генсек уклонился, заявив лишь, что НАТО считает действия России в последние годы все более агрессивными.

"НАТО остается привержена двустороннему подходу в отношениях с Россией: сильная оборона и сдерживание, совмещенные с содержательным диалогом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг. При этом, по словам генсека, даже если отношения НАТО и России остаются плохими, то альянсу все равно "нужен диалог с Россией, чтобы регулировать эти плохие отношения".

Первым делом деньги

Разговор о России в штаб-квартире НАТО состоится только в среду, а во вторник главам МИД предстоит обсудить концепцию "НАТО-2030", которая должна определить модернизацию альянса в течение ближайших 10 лет. На ее базе главы государств и правительств стран блока должны будут позднее в этом году утвердить новую стратегическую концепцию НАТО.

Одним из ключевых элементов новой концепции НАТО должен стать старый тезис о необходимости повышения всеми государствами альянса своих военных расходов как минимум до уровня 2% ВВП. Основная часть этих средств должна направляться на приобретение новых вооружений и военной техники, а также на разработку новых военных технологий, в том числе для применения в сферах, которые ранее не рассматривались в качестве боевых, в частности в кибернетическом пространстве и в космосе.

Новая концепция включает и новые подходы для получения дополнительных военных ассигнований. К примеру, ранее государство НАТО, направляя свой воинский контингент для участия в операции альянса, всегда само оплачивало все логистические расходы на нее. Теперь Столтенберг в рамках предварительной дискуссии по концепции "НАТО-2030" предложил создать в альянсе систему совместного финансирования операций. Это значит, что теперь расходы на логистику при участии в военных кампаниях альянса будут ложиться не на страну, выделившую военнослужащих, а на всех членов НАТО, но в определенной пропорции. Главным бенефициаром этого нововведения выступят США, контингенты которых играют основную роль в большинстве операций НАТО.

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