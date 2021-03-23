В Израиле пройдут парламентские выборы

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 марта. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле, они станут уже четвертыми с 9 апреля 2019 года. По итогам голосования граждан определится состав 120-местного Кнессета (парламента) 24-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции, и в случае ее успеха будут приведены к присяге новое правительство и новый премьер.

Парламентские выборы в Израиле проводятся по партийным спискам. После получения официальных результатов подсчета голосов, что ожидается через неделю, президент страны Реувен Ривлин начнет консультации с представителями партий, избранных в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новое правительство.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Претенденту на пост премьер-министра будут предоставлены 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели, и, если ему не удается сделать это в указанный срок, президент передаст это право другому депутату, которому на эту задачу будет отведено две недели.

Опросы и перспективы формирования коалиции

Основным претендентом на победу, как свидетельствуют данные последних перед выборами опросов общественного мнения, является партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В предыдущие три раза ее основным конкурентом на выборах выступала "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца, которая на этот раз балансирует на грани электорального барьера.

Опрос общественного мнения, проведенный 12-м каналом израильского ТВ, предсказал по состоянию на конец прошлой недели 32 места в будущем парламенте "Ликуд", на втором месте оказалась партия "Еш атид" лидера оппозиции Яира Лапида с 18 депутатскими креслами. Правой партии "Ямина" и недавно созданной бывшим однопартийцем Нетаньяху Гидеоном Сааром "Новой надежде" телеканал прогнозирует по девять мест, "Объединенному арабскому списку" и ультраортодоксальной ШАС - по восемь портфелей, партиям "Объединенный иудаизм Торы" и "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана - по семь мандатов, шесть кресел - левой партии "Авода".

Всего "Ликуд" Нетаньяху вместе с религиозными партиями, являющимися его заявленными союзниками, может рассчитывать на 51 место в парламенте, еще девять мест в коалицию премьера может принести "Ямина", что даст контроль над 60 депутатскими креслами из 120, чего недостаточно для устойчивой коалиции. Оппоненты Нетаньяху при таком раскладе получат 56 мест в Кнессете, что также не позволит им сформировать кабмин.

Опрос, опубликованный 13-м каналом израильского ТВ, также указывает, что блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" может рассчитывать на 60 кресел в Кнессете, а оппоненты Нетаньяху - на 56 мест. Этот телеканал прогнозирует 30 мест для "Ликуд" и 10 для партии "Ямина". В ответ на вопрос о том, что, по их мнению, произойдет по итогам выборов 23 марта, 40% респондентов заявили, что Нетаньяху сформирует новую коалицию; 38% считают, что коалиция не будет сформирована и будут назначены повторные выборы; 11% думают, что создать коалицию удастся оппонентам премьера; еще 11% сказали, что затрудняются ответить, отмечает телеканал.

По мнению эксперта израильского Герцлийского междисциплинарного института Ксении Светловой, весьма вероятным является вариант "ничьей" по итогам голосования 23 марта, который приведет к еще одним повторным выборам, как это дважды происходило в последнее время, включая первый случай в истории страны в 2019 году. "Социологи предсказывают, что и сторонники, и противники Нетаньяху не получат минимально необходимого для контроля над Кнессетом 61 парламентского кресла, что будет означать перевыборы, которые станут уже пятыми за два года", - сказала Светлова в беседе с ТАСС.

"За год, прошедший с предыдущих выборов, основные позиции израильтян не поменялись, раскол в обществе никуда не ушел, и это уже даже не традиционный раскол на левых и правых, это противостояние двух блоков - тех, кто за Нетаньяху, и тех, кто против Нетаньяху. Но даже ничья станет в таком случае баллом в пользу Нетаньяху, так как он, в соответствии с законом, останется премьер-министром до момента приведения к присяге нового правительства, то есть в таком случае уже до далекого момента после перевыборов", - добавила Светлова.

Череда выборов и провал бюджета

Действующее 35-е правительство Израиля было сформировано 17 мая 2020 года по итогам состоявшихся 2 марта прошлого года парламентских выборов благодаря достижению беспрецедентной коалиционной договоренности партий "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца о ротации на посту главы кабмина. Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 год, а досрочные парламентские выборы были назначены на 23 марта.

По результатам двух предшествовавших выборам 2 марта 2020 года голосований в Израиле - 9 апреля и 17 сентября 2019 года - парламентариям не удавалось сформировать коалицию, которая контролировала бы более половины из 120 мест в Кнессете. В результате были объявлены сначала первые повторные выборы в истории Израиля, а затем и вторые.

По итогам первого в 2019 году голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху не смог в отведенный ему законом срок в 42 дня сформировать кабинет, после чего был принят закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных парламентских выборов 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расклад сил в однопалатном парламенте 22-го созыва, в результате Кнессет утвердил 12 декабря 2019 года закон о самороспуске и проведении уже вторых подряд повторных выборов в стране 2 марта 2020 года.

К настоящему моменту Нетаньяху находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 23 марта сформировать пятое правительство подряд. Нетаньяху впервые возглавлял кабмин Израиля с 1996 по 1999 годы.

Участки и меры предосторожности

По данным ЦИК, в Израиле для участия в выборах зарегистрированы 6,578 млн избирателей. Всего на израильской территории 23 марта будут работать 13 685 участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск), в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 22:00 (09:00-23:00 мск).

В этом году 409 избирательных участков будут открыты исключительно для пациентов с COVID-19 и 342 участка будут работать для людей, находящихся на карантине после контакта с подтвержденным пациентом. Израильтяне, прибывающие в международный аэропорт Бен-Гурион в день выборов, смогут проголосовать на одном из четырех избирательных участков на территории воздушной гавани. Перед паспортным контролем будет размещен отдельный участок для голосования для прибывающих, которые еще не получили обе дозы вакцины от коронавируса, а потому сразу из Бен-Гуриона будут обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию, отмечает газета "Едиот ахронот".

Около 20 тыс. полицейских будут задействованы в обеспечении безопасности на досрочных парламентских выборах 23 марта, сообщил ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. "В обеспечении безопасности на выборах будут задействованы порядка 20 тыс. полицейских, включая пограничную полицию. Основная задача - обеспечение безопасности на самих избирательных участках. Полицейские, которые будут работать непосредственно на избирательных участках, будут снаряжены видеокамерами для того, чтобы фиксировать любые нештатные ситуации", - сказал Зингерман.

Полицейский представитель отметил, что, "так как день выборов в Израиле является выходным, дорожная полиция будет работать в усиленном режиме". "Большое количество полицейских будет задействовано в местах массового скопления людей, ожидается большое количество посетителей в парках и на пляжах. Полиция будет обеспечивать безопасность, общественный порядок и режим проведения выборов", - добавил Зингерман.

По его словам, "никуда не ушли и проблемы, связанные с распространением коронавируса". "Полиция будет работать в этом отношении в штатном режиме, стражи порядка будут следить за соблюдением гражданами предписаний по предупреждению распространения коронавируса, выписывать штрафы в случае необходимости", - указал он. В Израиле, в частности, действует предписание об обязательном ношении защитных масок на улице и в общественных местах, за нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей (около 12 тыс. рублей).