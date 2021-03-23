СМИ: в Нигере число погибших при нападениях боевиков выросло до 137

ТАСС, 23 марта. Число погибших в результате серии нападений боевиков на деревни на северо-западе Нигера выросло до 137. Об этом в понедельник со ссылкой на местные власти сообщило агентство Xinhua. В понедельник агентство Reuters информировало о 60 жертвах атак.

Вооруженные боевики в воскресенье на мотоциклах напали в Нигере на несколько деревень, беспорядочно стреляя в людей. Атаке подверглись три деревни вблизи границы с Мали.

15 марта боевики убили 58 мирных жителей на западе Нигера в регионе Тилабери.

В западных областях Нигера, прилегающих к Мали и Буркина-Фасо, действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).