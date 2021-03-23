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Пандемия COVID-19

Генсек ООН осудил нападки на азиатов на фоне пандемии

Антониу Гутерриш, в частности, обратил внимание на "ужасающие смертельные атаки, травлю в школах, дискриминацию на рабочих местах"

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность дискриминацией и нападениями на азиатов на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы всемирной организации.

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"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ростом насилия против азиатов и людей азиатского происхождения во время пандемии COVID-19", - отмечается в заявлении.

Генсек обратил внимание на "ужасающие смертельные атаки, вербальное и физическое насилие, травлю в школах, дискриминацию на рабочих местах, разжигание ненависти в СМИ и соцсетях, провокационные заявления людей, находящихся у власти".

"Тысячи инцидентов в течение прошлого года увенчали столетия нетолерантности, стереотипизации, эксплуатации и насилия", - добавил Гутерриш.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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