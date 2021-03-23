Представитель Евросовета вернется в Грузию для посредничества в выходе из кризиса

ТАСС, 23 марта. Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию для посредничества в урегулировании политического кризиса в стране. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Подвели итоги прогресса, достигнутого в Грузии при посредничестве Даниэльсона. Пришло время предпринять необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Представитель (Даниэльсон - прим. ТАСС) вернется назад [в Грузию] для продолжения посредничества", - написал Мишель.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала решение главы Евросовета. "Это ясный знак, что ЕС никуда не уходит", - написала Зурабишвили в "Твиттере".

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, который возглавлял правительство с сентября 2019 года, покинул должность премьера из-за разногласий с командой по поводу ареста депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Депутата арестовали 23 февраля, но уже при новом премьере - Ираклии Гарибашвили.

Арест Мелии подогрел политический кризис, начавшийся в Грузии еще в ноябре 2020 года из-за того, что оппозиция не признает состоявшиеся осенью парламентские выборы и отказывается от работы в парламенте. 12 марта в Тбилиси прибыл представитель главы Евросовета Даниэльсон, который попытался посадить за стол переговоров власть и оппозицию, но безрезультатно. Дипломат покинул Грузию 19 марта, так и не сумев сблизить позиции политических игроков. Оппозиция заявила, что начинает готовиться к масштабному митингу, который пройдет 15 мая.