СМИ: Япония и Германия заключили соглашение о защите информации

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Правительства Японии и Германии заключили соглашение о защите информации, которое необходимо, в частности, для проведения совместных военных учений и операций. Об этом во вторник сообщила газета Nikkei.

Помимо этого, документ создает условия для обмена конфиденциальной информацией между Силами самообороны Японии и Вооруженными силами ФРГ по поводу ситуации в регионе и военных технологий.

По данным газеты, изначально власти ФРГ не планировали заключать это соглашение, учитывая тесные экономические связи между Германией и Китаем. Однако впоследствии немецкое правительство изменило свою позицию из-за ситуации в Гонконге и распространения коронавируса, подчеркивает Nikkei.

Ранее Япония подписала аналогичные соглашения с США, Австралией, Великобританией, Индией, Республикой Корея и Францией.