{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Власти Германии продлили карантин до 18 апреля

На пасхальные праздники ограничения ужесточат, указала канцлер ФРГ Ангела Меркель

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля. Об этом канцлер объявила журналистам после переговоров, которые закончились в ночь на вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху - прим. ТАСС) будет действовать принцип сокращения контактов", - сказала она. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня - 1 и 3 апреля.

Премьер Баварии Маркус Зёдер, который также присутствует на пресс-конференции, назвал это "пасхальным локдауном".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
Сенат утвердил Мартина Уолша министром труда США
Все вакансии на основные посты в новом президентском кабинете оказались заполнены, отмечает газета Washington Examiner
Читать полностью