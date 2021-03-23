Глава МИД Китая заявил, что договор о дружбе с РФ будет наполняться с учетом новых реалий

ГУЙЛИНЬ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который Китай и Россия договорились автоматически продлить на очередной пятилетний срок, будет наполняться с учетом новых реалий, поможет достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, сказал глава МИД КНР Ван И во вторник, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который имеет очень важное значение. За последние 20 лет данный договор заложил прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствовал оптимизации и модернизации двусторонних отношений. Мы договорились об автоматическом продлении данного договора, и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений", - сказал Ван И.

По словам министра, в последние дни "горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что [это] ложь под надуманным предлогом, и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушло в прошлое".

Ван И подчеркнул, что несмотря на изменение международной обстановки, "наша решимость отстаивать международную справедливость остается неизменной". "Эти попытки не могут воспрепятствовать шагам Китая вперед и не может менять историческую тенденцию", - заключил Ван И.

Отношения Китая и России будут развиваться по всем направлениям вне зависимости от изменений в мире, заявил министр иностранных дел КНР по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. "Как бы ни менялся мир, наши отношения будут развиваться еще шире и сильнее по всем направлениям", - сказал он.

Китай готов вместе с Россией отстаивать международную систему под эгидой ООН, защищать миропорядок, основанный на международном праве, заявил Ван И. "Мы должны выступать гарантами справедливости в международных делах. <...> Китай готов вместе с Россией отстаивать международную систему под эгидой ООН, защищать миропорядок, основанный на международном праве, придерживаться общечеловеческих ценностей, таких как мир, развитие, справедливость, демократия, равенство и свобода", - сказал он.

Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем.