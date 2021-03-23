Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей городов, пострадавших от наводнений

СИДНЕЙ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии задействует армию для помощи регионам, пострадавшим от наводнений. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Служащие Минобороны Австралии окажут помощь в эвакуации пострадавших от наводнения на востоке страны. Правительство штата Новый Южный Уэльс запросило помощь военных вертолетов для спасения людей в городе Ричмонд и в низине реки Коло. Рассматривается вопрос о мобилизации от 500 до 1 тыс. солдат и офицеров ВС Австралии, которые при необходимости будут направлены в пострадавшие районы", - сказал Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.

Также глава правительства рассказал, что не менее 9 тыс. человек, чьи дома и имущество пострадали во время наводнений на восточном побережье континента, уже обратились за помощью страховых компаний и социальных служб страны.

"Не все [пострадавшие] районы были осмотрены, но мы уже знаем, что несколько сотен домов полностью затоплены, несколько автодорог существенно повреждены, а в некоторых городах разрушены линии электропередачи и коммунальная инфраструктура. Ситуация остается чрезвычайно сложной и сегодня прогнозируется ее ухудшение", - отметил премьер-министр.

Масштабы бедствия

В понедельник из-за наводнений, вызванных проливными дождями, были эвакуированы 18 тыс. человек из города Порт-Маккуори и ряда окрестных населенных пунктов. Во вторник предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены еще для 15 тыс. человек в городах Ричмонд, Вулломби, Агнес-Бэнкс и в ряде поселков на берегах рек Коло и Хоксбери. Из-за значительного подъема уровня рек на севере штата Новый Южный Уэльс ограничено движение общественного транспорта и паромных переправ. Закрыты 263 общеобразовательные школы и десятки детских садов, перекрыт ряд межрегиональных автомагистралей.

Как рассказали ТАСС в государственном метеобюро Австралии, до конца дня на восточном побережье страны прогнозируется выпадение от 100 мм до 350 мм осадков. "Предупреждения о возможных наводнениях и опасных разливах рек выпущены для сотен населенных пунктов вдоль всего восточного побережья. Наши станции наблюдения у города Порт-Маккуори зафиксировали более 1 000 мм осадков, выпавших за последние пять дней, а сильные дожди еще продолжаются, что делает ситуацию действительно катастрофичной", - отметила дежурный метеоролог бюро Джейн Голдинг.

В службе спасения штата Новый Южный Уэльс рассказали, что мобилизовали весь постоянный состав сотрудников и привлекли порядка 1,7 тыс. добровольцев. Также в спасательных операциях задействованы сотрудники региональной пожарной службы штата. В регионе открыты 18 эвакуационных пунктов, куда прибывают жители 24 городов, пострадавших от наводнений и разливов рек. Сведений о пострадавших в результате наводнений не поступало.