{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти города в США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации

Средства выделят из фонда репараций

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Власти города Эванстон (штат Иллинойс) первыми в США согласовали выделение средств на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, пострадавших в прошлом из-за притеснений и дискриминации. Трансляция голосования велась в понедельник на сайте городского совета.

Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в 20-м веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением.

Предполагается, что в течение 10 лет власти города, население которого не превышает 75 тыс. человек, распределят $10 млн. Фонд репараций финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.

На первом этапе предложено выделить $400 тыс., которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей. В частности, речь идет о выплате ипотечных кредитов, закрытии задолженностей перед властями, ремонте жилья. Претендовать на субсидию могут темнокожие жители Эванстона африканского происхождения, жившие в этом городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

В понедельник инициатива была одобрена большинством голосов: за проголосовали восемь членов городского совета из девяти. Как отмечает газета Chicago Tribune, это первый случай, когда американские власти одобрили выплату репараций гражданам, чьи предки пострадали из-за расизма и дискриминации.

Несмотря на широкую поддержку, у инициативы были противники. В частности, член горсовета, темнокожая женщина Сисели Флеминг утверждала, что данный проект не подпадает в полной мере под понятие репараций и является скорее "успешной жилищной программой". В свою очередь сторонники идеи настаивают на том, что необходимо было сделать первый шаг, за которым последуют более значительные меры по поддержке потомков афроамериканцев, подвергшихся притеснениям.

Теги
США
МИД Китая выразил ЕС протест за санкции против Китая за "притеснение уйгуров"
Министерство вызвало по данному вопросу главу представительства ЕС в Пекине
Читать полностью